Военное присутствие США в Афганистане будет расширено до 6 тыс. человек

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Количество военнослужащих США в Афганистане будет расширено до 6 тыс. человек в течение 48 часов, при этом единственной их задачей станет содействие усилиям по вывозу из страны американцев и помогавших им афганцев.