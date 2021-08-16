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Военное присутствие США в Афганистане будет расширено до 6 тыс. человек

Военное присутствие США в Афганистане будет расширено до 6 тыс. человек

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Количество военнослужащих США в Афганистане будет расширено до 6 тыс. человек в течение 48 часов, при этом единственной их задачей станет содействие усилиям по вывозу из страны американцев и помогавших им афганцев.

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