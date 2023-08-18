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Бабич прибыл в Москву. Защитник «Альмерии» и сборной Сербии проходит медосмотр перед переходом в «Спартак» (Metaratings)

Бабич прибыл в Москву. Защитник «Альмерии» и сборной Сербии проходит медосмотр перед переходом в «Спартак» (Metaratings)

В случае успешного его прохождения защитник «Альмерии» и сборной Сербии подпишет контракт с московским клубом.

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