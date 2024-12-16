В Петербурге перед судом предстанут трое граждан ближнего зарубежья, обвиняемых в организации незаконной миграции

За свои услуги они просили от 10 тысяч рублей Сотрудниками Пограничного управления ФСБ в Усть-Луге был выявлен факт нелегальной миграции – двое граждан Таджикистана, 33 и 39 лет, незаконно оказались на территории РФ, а в их паспортах значились поддельные отметки о регистрации.
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