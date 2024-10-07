❗️⚡️Срочно! Штурмовыми группами ГрВ "Восток" установлен физический контроль над н.п. Золотая Нива на восточном фланге Великоновоселского укрепрайона ВСУ.
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❗️⚡️Срочно! Штурмовыми группами ГрВ "Восток" установлен физический контроль над н.п. Золотая Нива на восточном фланге Великоновоселского укрепрайона ВСУ.