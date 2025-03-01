В Раде заявили, что Киев может потерять помощь США после встречи в Белом доме

Global Look Press/Senior Airman Faith Schaefer/Keystone Press Agency Украина может потерять помощь Соединенных Штатов после перепалки украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале.
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