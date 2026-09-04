Дизайн из ночных кошмаров: 30 пугающих примеров, которые вызывают дискомфорт

Дизайн — это то, что нас окружает каждый день. И хотя многие вещи созданы со вкусом и заботой о людях, порой дизайнеры являют на свет какое-то жуткое недоразумение.
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