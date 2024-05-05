Миндзрав рекомендовал производителям «Ибупрофена» добавить в инструкцию информацию о новых «побочках»

Препарат может вызывать тяжелые кожные реакции.Министерство здравоохранения России рекомендовало производителям ибупрофена уточнить информацию в инструкции к препарату в связи с появлением новых данных о том, что препарат связан с некоторыми заболеваниями.
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