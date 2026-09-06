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Мировое обозрение

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«Мокрые петухи кукарекают»: В Раде резко высказались о сторонниках жёсткого курса в ЕС

«Мокрые петухи кукарекают»: В Раде резко высказались о сторонниках жёсткого курса в ЕС

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем личном блоге жестко прошелся по европейским политикам, которых принято называть «ястребами» за их бескомпромиссную позицию по украинскому конфликту.

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