Депутат Европарламента: Европа движется к созданию новой сверхдержавы с новой формой коммунизма Боровшаяся в свое время с коммунизмом и Советским Союзом Европа, сама постепенно превращается в новую сверхдержаву, основанную на новой форме коммунизма. Такую точку зрения высказал депутат Европарламента из Нидерландов Роберт Роос, занимающий также пост вице-президента сообщества Европейских консерваторов и реформистов. По словам политика, Европейский союз стремительно трансформируется в новую сверхдержаву, в которой вся власть сосредотачивается в руках технократов. Единственным препятствием для евробюрократии получить полный контроль в Европе являются национальные государства, уверен Роос. Мы находимся на пути к созданию великой европейской сверхдержавы, цель которой — упразднить национальные государства, потому что, как только они это сделают, они получат полный контроль - заявил евродепутат. Политик отметил, что Евросоюз идет по пути к новой форме коммунизма, которую сам Роос назвал технократическим коммунизмом. Он предложил обратиться к истории и вспомнить о том, как, по его словам, в свое время Сталин и Мао установили тотальный контроль над крестьянами, что позволило им осуществлять контроль над всем населением. Что-то похожее происходит сегодня и в странах ЕС, где наблюдается попытка взять под контроль фермеров и всю продовольственную систему, считает депутат Европарламента.

Юрий Ильинов

Си Цзиньпин подробно раскрыл позицию Китая по Газе и Украине Лидер Китая Си Цзиньпин и его французский коллега Эммануэль Макрон встретились вчера с журналистами в Париже, где Си изложил принципиальную позицию Китая по палестино-израильскому и украинскому конфликтам. Китай призывает все стороны работать над немедленным и всеобъемлющим прекращением огня в Газе - сказал глава КНР. Он отметил, что Китай поддерживает полноправное членство Палестины в ООН, а также поддерживает восстановление законных национальных прав Палестины и возвращение к решению о двух государствах, «чтобы достичь прочного мира на Ближнем Востоке». Затронул Си и ситуацию вокруг Украины, заявив, что КНР неоднократно высказывала свою позицию по украинскому кризису. Китай не был инициатором украинского кризиса и не является его стороной или участником. Однако, вместо того, чтобы быть наблюдателем, Китай играет важную роль в обеспечении мира - сказал китайский лидер. Он также напомнил, что в направлении урегулирования этого кризиса работает и специальный представитель правительства Китая по делам Евразии. По словам председателя КНР, его страна выступает против разжигания новой холодной войны через украинский конфликт и призывает стороны возобновить взаимодействие и начать переговоры. Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции, которая признается как Россией, так и Украиной и обеспечивает равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов, добавил Си Цзиньпин. После Франции председатель КНР намерен посетить ещё две европейские страны – Венгрию и Сербию. В Будапеште уже сегодня планируется проведение переговоров с премьером Виктором Орбаном.