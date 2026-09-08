Обозреватель "РГ" Борисов: В Германии будто взорвали ядерную политическую бомбу

Почему победа АдГ в небольшой немецкой земле встревожила всю Европу? О каких настроениях внутри Германии вообще говорит этот результат? И сумеет ли "Альтернатива для Германии" прорваться к власти на федеральном уровне? Тему в эфире программы "События.
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