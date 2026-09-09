«Ужасающую» историю Ивана Грозного XVI века выставят на торги

17 сентября петербургский «Литфонд» выставит на торги книгу лютеранского пастора Пауля Одерборна «Удивительная, ужасающая, неслыханная история…» об Иване Грозном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВА В Норвегии из кла...
- Россияне назвали ...
- В египетской гроб...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым