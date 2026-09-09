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«Ужасающую» историю Ивана Грозного XVI века выставят на торги

«Ужасающую» историю Ивана Грозного XVI века выставят на торги

17 сентября петербургский «Литфонд» выставит на торги книгу лютеранского пастора Пауля Одерборна «Удивительная, ужасающая, неслыханная история…» об Иване Грозном.

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