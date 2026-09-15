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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Синицын о симуляции Кордобы: «Это бич современного футбола, на ЧМ-2026 тоже были такие эпизоды. Хочется видеть более высокий уровень борьбы»

Бывший вратарь « Краснодара » Андрей Синицын раскритиковал Джона Кордобу за симуляцию в матче с « Акроном » (1:1).

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