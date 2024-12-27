"Никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны"

Как -нибудь всё будет...Еще никогда так не было , чтобы было никак.

М

Мария

Как жили, так и будем жить. Не помрём. А вот украинцам не позавидуешь. Отовсюду их гонят, халява закончилась, света нет и скоро не будет. Кружевные труселя, может. и есть, но обкаканные не постираешь, без света и воды нет, водокачки не работают. Европейцы хреновы. Допрыгались. Слава кастрюлям!