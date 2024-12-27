Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 832 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • HotRS
    А еще штрафы загоняют юзеров на российские ресурсы.  Ну вот нахрена мне мониторить налоги через ВК, если есть личный ...Польза штрафов, н...
  • HotRS
    Ютюб пытается обойти блокировки обновлением ПО. Помогает, но ненадолго.  А что нам втирали? - Это не мы виноваты, это...Польза штрафов, н...
  • Anatoly Kiselev
    Респект автору, что не забывает СССР и развенчивает отрицательные мифы про него.5 мифов про СССР,...

"Никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны"

"Никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны"

А им ничего другого не остаётся. Праздники на носу, новое ничего придумать не могут, поэтому - "кощунство праздновать 9 Мая без Победы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ника
Зачем застраивать чернозем производствами? Для этого север имеется. На море отдыхать надо и фрукты лопать.
Ответить
13 час.
ВА
Владимир Акулов
Как -нибудь  всё  будет...Еще  никогда  так  не  было  ,  чтобы  было  никак.
Ответить
11 час.
М
Мария
Как жили, так и будем жить. Не помрём. А вот украинцам не позавидуешь. Отовсюду их гонят, халява закончилась, света нет и скоро не будет. Кружевные труселя, может. и есть, но обкаканные не постираешь, без света и воды нет, водокачки не работают. Европейцы хреновы. Допрыгались. Слава кастрюлям!
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх