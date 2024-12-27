А им ничего другого не остаётся. Праздники на носу, новое ничего придумать не могут, поэтому - "кощунство праздновать 9 Мая без Победы.
"Никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны"
Комментарии
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Ника
Зачем застраивать чернозем производствами? Для этого север имеется. На море отдыхать надо и фрукты лопать.
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13 час.
ВА
Владимир Акулов
Как -нибудь всё будет...Еще никогда так не было , чтобы было никак.
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11 час.
М
Мария
Как жили, так и будем жить. Не помрём. А вот украинцам не позавидуешь. Отовсюду их гонят, халява закончилась, света нет и скоро не будет. Кружевные труселя, может. и есть, но обкаканные не постираешь, без света и воды нет, водокачки не работают. Европейцы хреновы. Допрыгались. Слава кастрюлям!
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6 час.
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