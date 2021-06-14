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На Ставрополье в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские и общественники посетили пришкольный лагерь «Горизонт»

На Ставрополье в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские и общественники посетили пришкольный лагерь «Горизонт»

В Нефтекумском городском округе стало доброй традицией с началом летнего отдыха и открытием детских пришкольных лагерей проводить совместные тематические встречи и мероприятия с участием сотрудников полиции и Общественного совета.

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