На Ставрополье в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские и общественники посетили пришкольный лагерь «Горизонт»

В Нефтекумском городском округе стало доброй традицией с началом летнего отдыха и открытием детских пришкольных лагерей проводить совместные тематические встречи и мероприятия с участием сотрудников полиции и Общественного совета.
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