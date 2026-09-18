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Царьград

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Явка на выборах в Госдуму в Ростовской области достигла 35%

Явка на выборах в Госдуму в Ростовской области достигла 35%

В Ростовской области подвели первые итоги голосования на выборах в Государственную Думу. По информации региональной избирательной комиссии, к завершению первого дня явка достигла 35%.

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