Явка на выборах в Госдуму в Ростовской области достигла 35%

В Ростовской области подвели первые итоги голосования на выборах в Государственную Думу. По информации региональной избирательной комиссии, к завершению первого дня явка достигла 35%.
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