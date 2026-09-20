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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жамнов после 1:3 от «Салавата»: «Спартаку» не хватило свежести, дисциплина подвела. Надо сделать правильные выводы, мы еще можем улучшить игру»

Главный тренер « Спартака »  Алексей Жамнов прокомментировал поражение от « Салавата Юлаева » (1:3) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

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