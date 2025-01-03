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Тренер Махачева – о прогрессе Царукяна: «В 2019 году я подумал, что этот парень хорош и со временем станет только лучше»

«Я тогда подумал: «Этот парень очень хорош, со временем он станет только лучше». Я так и думал. Сейчас Арман снова перед нами, и мы знали, что так и будет.

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