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Член ЦК КПК Ван И заявил, что Пекин не приемлет спекуляций и шумихи из-за ситуации с аэростатом

Член ЦК КПК Ван И заявил, что Пекин не приемлет спекуляций и шумихи из-за ситуации с аэростатом

Член Политбюро ЦК КПК, директор аппарата Центральной комиссии по иностранным делам Ван И в беседе с главой Госдепа США Энтони Блинкеном заявил, что Пекин не приемлет спекуляций из-за ситуации с аэростатом.

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