Свердловские полицейские совместно с представителями субъектов системы профилактики посетили подучетные семьи и поздравили ребятишек с Новым годом

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» инспектор ПДН совместно с представителями субъектов системы профилактики провели рейд, в ходе которого посетили подучетные семьи, находящиеся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, и поздравили с Новым годом детей и их родителей.