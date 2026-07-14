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Зачем Франция и Россия помогли США победить Англию

Зачем Франция и Россия помогли США победить Англию

«Капитуляция генерала Бургойна при Саратоге». Художник Джон Трамбулл. Общая ситуацияС момента открытия в Филадельфии первого Континентального конгресса (сентябрь 1774 года) и до 4 июля 1776 года, когда была провозглашена Декларация независимости США (Почему американские колонии восстали проти.

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