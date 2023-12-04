Си Цзиньпин: Пекин выступает против вмешательства в дела Минска

Пекин выступает против вмешательства во внутренние дела Белоруссии каких-либо внешних сил. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, его слова передает агентство Синьхуа.
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