Си Цзиньпин: Пекин выступает против вмешательства в дела Минска

Пекин выступает против вмешательства во внутренние дела Белоруссии каких-либо внешних сил. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, его слова передает агентство Синьхуа.