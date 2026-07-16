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Царьград

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Получат миллион: Новосибирская область вошла в число регионов-лидеров по количеству лучших студенческих стартапов

Получат миллион: Новосибирская область вошла в число регионов-лидеров по количеству лучших студенческих стартапов

136 студентов‑инноваторов получат по 1 млн рублей на стартапы по итогам конкурса "Студенческий стартап — 2026"По итогам конкурса Фонда содействия инновациям "Студенческий стартап" Платформы университетского технологического предпринимательства в 2026 году 136 студентов из Новосибирской области получат гранты в размере 1 млн рублей на реализацию собственных наукоёмких бизнес‑проектов.

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