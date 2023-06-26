Какой церковный праздник сегодня 26 июня 2023 г.: Что можно делать сегодня и что категорически нельзя по народным приметам

Какой церковный праздник сегодня, 26 июня 2023 года проходит церковный день памяти преподобной Александры Дивеевской и мученицы Акилины Старшей.
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