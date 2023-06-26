Листай.ру [СМИ]

277 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • алекс кузь
    Для дугина весь мир выглядит крупномасшабнее, чем пристальный взгляд льва гумилева на процессы угасающих этносов.Дугин одной фразо...
  • Olga Chuhutina
    На пятую колонну ни чего возбуждать не хотят.ФСБ возбудила уго...
  • анатолий панов
    Кто про что, а Хазин про очередной договорняк с пиндосами.Хазин: Если США у...

Какой церковный праздник сегодня 26 июня 2023 г.: Что можно делать сегодня и что категорически нельзя по народным приметам

Какой церковный праздник сегодня 26 июня 2023 г.: Что можно делать сегодня и что категорически нельзя по народным приметам

Какой церковный праздник сегодня, 26 июня 2023 года проходит церковный день памяти преподобной Александры Дивеевской и мученицы Акилины Старшей.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх