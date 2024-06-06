СберСтрахование выплатило более 180 млн рублей жителям затопленных регионов

СберСтрахование выплатило более 180 млн рублей жителям регионов, пострадавшим от апрельских паводков на Урале, рассказал журналистам в рамках Петербургского международного экономического форума первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев.
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