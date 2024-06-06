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СберСтрахование выплатило более 180 млн рублей жителям затопленных регионов

СберСтрахование выплатило более 180 млн рублей жителям затопленных регионов

СберСтрахование выплатило более 180 млн рублей жителям регионов, пострадавшим от апрельских паводков на Урале, рассказал журналистам в рамках Петербургского международного экономического форума первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев.

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