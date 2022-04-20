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Шестеркин сделал 2-й шатаут подряд, отразив 31 бросок «Виннипега». «Рейнджерс» сыграли на ноль 3 раза подряд, повторив рекорд клуба

Игорь Шестеркин сделал 2-й шатаут подряд, отразив 31 бросок «Виннипега». Российский вратарь «Рейнджерс» помог команде одержать победу над «Джетс» (3:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

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