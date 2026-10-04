"Ъ": Овечкин в этом году запустит свой бренд пива OVI

Российский хоккеист Александр Овечкин в 2026 году запустит свой пивной бренд OVI. Одна из крупнейших российских пивоваренных компаний «Пивоварни Бочкарев» будет производить напиток, сообщили газете «Коммерсантъ» («Ъ») в компании.
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