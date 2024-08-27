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Царьград

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В Перми появилась скульптура, похожая на «Пермяк — соленые уши», только с респиратором

В Перми появилась скульптура, похожая на «Пермяк — соленые уши», только с респиратором

Новую работу выполнил тот же скульптор, которому принадлежит авторство памятника «Пермяк — соленые уши».

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