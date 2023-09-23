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Олигархи готовят ультиматум России и требуют отменить запрет экспорта топлива

Олигархи готовят ультиматум России и требуют отменить запрет экспорта топлива

Когда Россия запретила экспортировать бензин и ДТ - это вызвало переполох не только в Европе, но и среди российских олигархов, которые вдруг потеряли возможность снабжать своих идейных соратников и европейских покровителей этим важным ресурсом.

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