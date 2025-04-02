Эти дизайнерские предметы вызовут улыбку и поднимут настроение не только 1 апреля!

﻿﻿«Дизайн действительно интересен!» — сказал американский мастер дизайна Джонатан Адлер. - Украсьте свой дом так, чтобы он приносил вам радость с того момента, как вы в него переступите! «Банановая ваза» Джонатана Адлера прекрасна даже без цветов.