Туляки будут получать платежные документы за ЖКУ через "Госуслуги"

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который вводит доставку электронных платежных документов за жилищно-коммунальные услуги через личный кабинет на портале "Госуслуги", сообщает "РИА Новости".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии