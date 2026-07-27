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ТСН24

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Туляки будут получать платежные документы за ЖКУ через "Госуслуги"

Туляки будут получать платежные документы за ЖКУ через "Госуслуги"

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который вводит доставку электронных платежных документов за жилищно-коммунальные услуги через личный кабинет на портале "Госуслуги", сообщает "РИА Новости".

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