Блинкен и Лавров готовы работать вместе несмотря на разногласия

Блинкен и Лавров готовы работать вместе несмотря на разногласияРЕЙКЬЯВИК, 20 мая (Рейтер) - Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров на первой своей личной встрече в среду сказали, что между двумя государствами, которые были противниками во времена холодной войны, сохраняются серьезные разногласия во взглядах на состояние дел в мире; однако дипломаты начали переговоры на оптимистичной ноте, сказав, что обе стороны все же могут найти способы работать вместе.