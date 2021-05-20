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Блинкен и Лавров готовы работать вместе несмотря на разногласия

Блинкен и Лавров готовы работать вместе несмотря на разногласия

Блинкен и Лавров готовы работать вместе несмотря на разногласияРЕЙКЬЯВИК, 20 мая (Рейтер) - Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров на первой своей личной встрече в среду сказали, что между двумя государствами, которые были противниками во времена холодной войны, сохраняются серьезные разногласия во взглядах на состояние дел в мире; однако дипломаты начали переговоры на оптимистичной ноте, сказав, что обе стороны все же могут найти способы работать вместе.

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