Житель Бангкока прыгнул через разрушенный мост на 50-м этаже в поисках семьи

36-летний Квон Ён Чжун решился на рискованный прыжок между небоскрёбами, чтобы спасти семью. Мужчина совершил смелый поступок 28 марта, когда мощное землетрясение магнитудой 7,7 ударило по Мьянме и Таиланду.