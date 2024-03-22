Стихия повредила скульптуру бога-громовержца на «Поляне сказок» в Ялте

После ливней в 2021 году в музее «Поляна сказок» в Ялте «поползли» некоторые скульптуры. В феврале сложный рельеф местности привёл к наклону одной из каменных монументальных скульптур – бога-громовержца древних прибалтов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии