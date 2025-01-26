Жителя Твери признали виновным в пособничестве напавшим на «Крокус»

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Суд признал виновным жителя Твери Салохиддина Ашурова, который фиктивно зарегистрировал в своем жилище братьев Аминчона и Диловара Исломовых, фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», по 14 эпизодам.