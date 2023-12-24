Ловчев: УЕФА и ФИФА перестали быть главенствующими в мировом футболе

Евгений Ловчев, бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР, заявил о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утратили свою главенствующую в мировом футболе роль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии