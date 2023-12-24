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Ловчев: УЕФА и ФИФА перестали быть главенствующими в мировом футболе

Ловчев: УЕФА и ФИФА перестали быть главенствующими в мировом футболе

Евгений Ловчев, бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР, заявил о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утратили свою главенствующую в мировом футболе роль.

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