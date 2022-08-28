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На Украине начнут готовить женщин-боевиков с 1 октября

На Украине начнут готовить женщин-боевиков с 1 октября

Global Look Press/Keystone Press Agency/Pavlo Palamarchuk С 1 октября женщин на Украине будут призывать к добровольной мобилизации, однако уже сейчас в западной части страны добровольцев обучают военному делу, сообщает нидерландский портал NOS.

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