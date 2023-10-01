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Словацкая SMER обещала сделать все для начала мирных переговоров по Украине

Словацкая SMER обещала сделать все для начала мирных переговоров по Украине

Лидер победившей на парламентских выборах в Словакии партии "Направление – социальная демократия" (SMER) Роберт Фицо заявил, что если его партия примет участие в формировании правительства, то будут приложены все усилия для начала мирных переговоров по Украине.

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