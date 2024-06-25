Лейбористы еще не успели взять власть в Британии, а в Штатах уже пророчат им провал

По мере того, как Великобритания приближается к всеобщим выборам, которые состоятся 4 июля , опросы показывают ту же историю, что и на протяжении большей части последних трех лет: эта страна кричит о переменах.
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