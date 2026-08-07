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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЕЦУПИС перечислил 122 млрд рублей букмекерских отчислений на развитие спорта за 5 лет

В ЕЦУПИС отчитались о сумме целевых отчислений, направленных на развитие спорта за последние 5 лет. Единый ЦУПИС с октября 2021 года удерживает целевые отчисления со ставок, переводимых через него, и направляет их Единому регулятору азартных игр (ЕРАИ).

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