ЕЦУПИС перечислил 122 млрд рублей букмекерских отчислений на развитие спорта за 5 лет

В ЕЦУПИС отчитались о сумме целевых отчислений, направленных на развитие спорта за последние 5 лет. Единый ЦУПИС с октября 2021 года удерживает целевые отчисления со ставок, переводимых через него, и направляет их Единому регулятору азартных игр (ЕРАИ).