Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что страны ЕАЭС не имеют права исключать Армению из Союза, так как такой процедуры не предусмотрено.
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