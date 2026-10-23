Подозреваемому в самовольном оставлении части Дмитрию Бастракову «подавали сигналы» задолго до возбуждения уголовного делаОснователь книжного магазина «Листва» и глава националистического издательства «Черная сотня» Дмитрий Бастраков был объявлен в розыск за самовольное оставление части (СОЧ).