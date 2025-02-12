Юлия Пересильд — о космосе, мечтах, Максиме Горьком и психотерапии

Актриса Юлия Пересильд рассказала креативному продюсеру «Сноба» Марии Махановой о жизни и психотерапии после космоса, а также — о театре, кино, детях, опасностях профессии и о том, что делать, если в тебя влюбился умный дом (а именно это происходит в ее новом фильме «ON и Она»).