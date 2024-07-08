Дмитрий Баринов: «Переговоры с «Алавесом» идут. Если предложение устроит меня и «Локо», собираю вещи и лечу в Испанию»

— Какая ситуация с «Алавесом»? — Переговоры до сих пор идут. — Уровень этой команды тебя устраивает? — Конечно! Это же чемпионат Испании, ты регулярно играешь против топовых команд — «Реала», «Барсы», «Атлетико», «Севильи», «Валенсии», «Бетиса», «Сосьедада».