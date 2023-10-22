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В ЦАХАЛ заявили о ликвидации замглавы ракетных войск ХАМАС

В ЦАХАЛ заявили о ликвидации замглавы ракетных войск ХАМАС

Во время ночных ударов по сектору Газа ликвидировали десятки палестинских боевиков, включая замглавы ракетных войск палестинского движения ХАМАС, сообщил на брифинге 22 октября пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)Даниэль Хагари.

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