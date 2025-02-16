Политика как он...
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Политика как она есть

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  • михаил пензин
    Да не может быть! То есть, если в квартиру ворвались вооруженные отморозки, ты можешь защищаться чем угодно? Или снач...Пока вы спали: но...
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Пресс-секретарь Белого дома Ливитт указала Шольцу на «скамью подсудимых»

Пресс-секретарь Белого дома Ливитт указала Шольцу на «скамью подсудимых»

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала слова немецкого канцлера Олафа Шольца, употребившего слово «диктат» в отношении Вашингтона после диалога президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

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