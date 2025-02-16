Пресс-секретарь Белого дома Ливитт указала Шольцу на «скамью подсудимых»

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала слова немецкого канцлера Олафа Шольца, употребившего слово «диктат» в отношении Вашингтона после диалога президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.
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