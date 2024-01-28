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Под землей в Сибири что-то происходит: на поверхности образуются 50-метровые дыры

Под землей в Сибири что-то происходит: на поверхности образуются 50-метровые дыры

На далеком, расположенном за Северным полярным кругом полуострове Ямал стали появляться огромные провалы в вечной мерзлоте.

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Комментарии
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Alex Nемо
Это именно то что я утверждал в своей статье здесь на миртесер. Достаточно удивительно что статья получила массу негативных оценок и по истине глупых комментариев от &quot;специалистов&quot; утверждающих что я не прав просто потому что в скважины закачивается вода чтобы компенсировать давление и заполнить образующие пустоты. По всей видимости никто из этих &quot;ценных специалистов-профессионалов&quot; не обратил внимания на уроке химии что самым агрессивным и универсальным растворителем на Земле является вода! Вода растворяет абсолютно всё, в том числе даже базальт. Ямал, Таймыр, Сибирское плато опускаются. И чем больше выкачивается газа и нефти, тем быстрее будет этот процесс происходить. В Нидерландах это поняли ещё в начале 2000-х и именно поэтому они ограничили объём добычи газа на своей территории и в прибрежной зоне. Для уменьшения землетрясений в январе 2014 года правительство решило сократить добычу на 20%.
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7 час.
Evgenija Palette
Может быть &quot;обиженные&quot; пустоты после выкачки нефти и газа как-то о себе заявляют?
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6 час.
Evgenija Palette
Наконец-то МАЛЬДИВЫ ОПУСТЕЮТ...
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6 час.

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