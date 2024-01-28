Под землей в Сибири что-то происходит: на поверхности образуются 50-метровые дыры

Alex Nемо

Это именно то что я утверждал в своей статье здесь на миртесер. Достаточно удивительно что статья получила массу негативных оценок и по истине глупых комментариев от "специалистов" утверждающих что я не прав просто потому что в скважины закачивается вода чтобы компенсировать давление и заполнить образующие пустоты. По всей видимости никто из этих "ценных специалистов-профессионалов" не обратил внимания на уроке химии что самым агрессивным и универсальным растворителем на Земле является вода! Вода растворяет абсолютно всё, в том числе даже базальт. Ямал, Таймыр, Сибирское плато опускаются. И чем больше выкачивается газа и нефти, тем быстрее будет этот процесс происходить. В Нидерландах это поняли ещё в начале 2000-х и именно поэтому они ограничили объём добычи газа на своей территории и в прибрежной зоне. Для уменьшения землетрясений в январе 2014 года правительство решило сократить добычу на 20%.