Мир потерял многих великих людей из-за трагичных, иногда нелепых случаев. При современном уровне медицины многих удалось бы спасти, например, великого русского поэта Пушкина.
Был ли шанс спасти Пушкина после дуэли? Мнение современных специалистов
Комментарии
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Светлана Митленко
Не извиняйтесь. Все Вы правильно сказали. Но ведь врачи даже и не пробовали спасти. Я не говорю, что операция могла спасти на 100%, но шанс, пусть небольшой, но был. Все-таки они побоялись взять на себя такую ответственность.
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18 час.
ВераВерная
Это так. Но как можно было поехать на поединок, не пригласив для страховки врача? Дуэли были распространенным явлением, хоть и порицались, но практика такая была. Когда углубляешься в детали того рокового дня, невольно рождается мысль - не думали, что будут стреляться. Ожидали примирения и пожатия рук. Но исход был предрешён, такого оскорбления Пушкин снести не мог.
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18 час.
Валентин Воробьев
Лучше бы Пушкина спасли от дуэли.
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2 час.
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