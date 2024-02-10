Был ли шанс спасти Пушкина после дуэли? Мнение современных специалистов

Не извиняйтесь. Все Вы правильно сказали. Но ведь врачи даже и не пробовали спасти. Я не говорю, что операция могла спасти на 100%, но шанс, пусть небольшой, но был. Все-таки они побоялись взять на себя такую ответственность.

ВераВерная

Это так. Но как можно было поехать на поединок, не пригласив для страховки врача? Дуэли были распространенным явлением, хоть и порицались, но практика такая была. Когда углубляешься в детали того рокового дня, невольно рождается мысль - не думали, что будут стреляться. Ожидали примирения и пожатия рук. Но исход был предрешён, такого оскорбления Пушкин снести не мог.