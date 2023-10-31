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Дроны атаковали базу США в Ираке с военными: Источник сообщил о последствиях

Дроны атаковали базу США в Ираке с военными: Источник сообщил о последствиях

Два дрона совершили атаку на американскую базу Айн аль-Асад в Ираке.Как передаёт агентство Reuters со ссылкой на источники, американская база Айн аль-Асад, расположенная в Ираке, подверглась атаке беспилотников.

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