Дроны атаковали базу США в Ираке с военными: Источник сообщил о последствиях

Два дрона совершили атаку на американскую базу Айн аль-Асад в Ираке.Как передаёт агентство Reuters со ссылкой на источники, американская база Айн аль-Асад, расположенная в Ираке, подверглась атаке беспилотников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии