Салат из баклажанов с овощами

1 ноября мне стукнуло 60 лет, как-то незаметно время пролетело. Вчера приходили гости (бывшие коллеги по работе) меня поздравить, и я решил угостить их вкусным салатом, рецепт которого нашёл недавно в интернете.
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