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Продавцы не прошли проверку и проигнорировали закон о "табачных остановках"

Продавцы не прошли проверку и проигнорировали закон о "табачных остановках"

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Продавцам вейпов устроили свой экзамен на знание новых правил. С 1 сентября торговать никотиновой продукцией на остановках общественного транспорта запрещено по всей России.

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